"Waldviertelblut": Autorin schreibt vierten Romankrimi

„Ich schreibe für die Gerechtigkeit“, sagt Autorin Maria Publig. Im Gespräch mit dem KURIER erzählt sie von „Waldviertelblut“, dem vierten Teil ihrer Kriminalbuchreihe. Die gebürtige Wienerin behandelt darin sozialpolitische Themen und verpackt sie auf spannende und humorvolle Weise in ihr Werk. Willi Winzer, PR-Agentin und fiktive Protagonistin in den Büchern, zog aus Wien in einen kleinen Ort im Waldviertel. Auf der Suche nach Stille stolpert sie über Leichen. Die neugierige und aufgeweckte Romanfigur muss einen Mordfall lösen. „Willi Winzer steht für Eigeninitiative und Gerechtigkeit“, so die Autorin.