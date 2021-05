Braucht es ein bezahltes "Perspektivenjahr" für die Jugend?

Tessa ist eine ganz normale 16-Jährige: Die Jugendliche interessiert sich für Mode und träumt von einer Lehre als Bürokauffrau. Doch der emotionale Rucksack, den sie trägt, wiegt schwerer als bei anderen: Tessa wohnt in einer Mädchen-WG des SOS Kinderdorf in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) – hier finden jene Jugendlichen ein Zuhause, die aus sozialen oder ökonomischen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können.

Für sie ist es besonders schwer, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Auch Tessa sucht schon lange nach einer Lehrstelle – bisher erfolglos.

Soziale Schatzkiste

Doch davon lässt sich das Mädchen nicht unterkriegen: Tessa arbeitet zur Zeit im Rahmen des AR.SOS-Arbeitsprojektes im Second-Hand-Laden des SOS Kinderdorf in Guntramsdorf (Bezirk Mödling). Dort werden sozial benachteiligte Jugendliche durch spezielle Arbeitstrainings- und Schulungsprogramme jobfit gemacht, und verdienen ein erstes, eigenes Gehalt.

Tessas Arbeitstrainerin Nicole Paulitsch ist voller Lob für ihren Schützling: „Tessa ist das einzige Mädchen hier. Sie lässt sich aber nicht einschüchtern, sondern ist eine super Teamplayerin und eine große Unterstützung.“