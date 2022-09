Krimi-Neuerscheinung: „Wiederholungstäter“ macht „Mordsradau“

Er hat es wieder getan: Krimi-Autor Norbert Ruhrhofer schickt sein Ermittler-Ehepaar Pokorny zum zweiten Mal auf eine mörderische Abenteuerreise durch Bad Vöslau (Bezirk Baden). Wobei der 54-Jährige wie schon in seinem Erstlingswerk „Mord in Bad Vöslau“ auch in „Mordsradau“ viel Lokalkolorit in die Handlung einfließen lässt.

Dabei ist Ruhrhofer ein „Zuagraster“, wohnt erst seit 2013 hier. Doch mit der Übersiedelung nach Bad Vöslau gestattete sich der gebürtige Wiener auch, seine Leidenschaft fürs Schreiben in die Tat umzusetzen. Dass sein erster Krimi dann so gut angekommen ist, auch in seiner neuen Heimatstadt, ist für ihn „nach wie vor alles andere als selbstverständlich, sondern nur toll“.

Reale Vorbilder?

Neben der spannenden und humorvollen Handlung macht vor allem das Lokalkolorit den Reiz der Bücher aus. Fast alle Orte, Lokale, Geschäfte oder Straßen, die im Buch vorkommen, gibt es auch im „echten“ Bad Vöslau.

„Ich werde sogar oft angesprochen, welche Figur im Buch welche reale Person sein könnte“, sagt Ruhrhofer lachend und beteuert, dass seine Romanfiguren frei erfunden sind. Kurioses Detail: Erfundenes aus dem Buch wurde sogar in die Realität übernommen. Ein Heuriger bietet seit Kurzem einen Bauerntoast an, den Ermittler Pokorny im Buch mit Begeisterung genießt.