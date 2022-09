Auszeichnung: 19-Jährige ist die beste Autofahrerin des Landes

Zielgenaues Bremsen und Ausweichen, rasant über Stock und Stein im Off-Road-Parcours, geschickt um Slalomstangen oder möglichst gleichmäßiges Fahren waren einige der Anforderungen, die im ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Teesdorf beim „She’s Mercedes Lady Day“-Finale gefragt waren.

Der „Lady Day“, durchgeführt von der ÖAMTC Fahrtechnik in Kooperation mit Mercedes-Benz, Michelin, Point-S und Casino Baden, feierte heuer sein 25-Jahr-Jubiläum. Ziel der ÖAMTC-Fahrsicherheitstrainings ist es, Alltags- sowie Ausnahmesituationen im Straßenverkehr noch besser meistern zu können. Und in 25 Jahren haben mehr als 15.000 Damen diese Chance beim „Lady Day“ genutzt.

600 Teilnehmerinnen

Für die heurige Ausgabe haben sich über 2.500 Autofahrerinnen aus ganz Österreich angemeldet, 600 wurden schließlich für den Wettbewerb ausgelost. In Einzelbewerben, ausgetragen in den acht ÖAMTC-Fahrtechnikzentren, stellten die Teilnehmerinnen von April bis August ihr Fahrkönnen, Geschicklichkeit, aber auch ihr umfangreiches Wissen in Sachen Autofahren unter Beweis. Die Tagessiegerinnen qualifizierten sich fürs Finale.

Und da konnte sich Lena Ungersböck aus Lindabrunn (Bezirk Baden) unter 48 Finalistinnen durchsetzen und mit ihrem Fahrkönnen überzeugen. Die 19-Jährige – sie ist die bisher jüngste Gewinnerin – darf sich als Preis über einen Mercedes-Benz A-Klasse im Wert von 45.000 Euro freuen.

Neben der Gesamtsiegerin wurden auch die besten „Ladies“ der Bundesländer gekürt. In Niederösterreich war dies die 37-jährige Ulrike Haumer aus Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling).