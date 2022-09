Erstaufnahmezentrum Traiskirchen: Bürgermeister kritisiert Innenminister Karner

Sämtliche Interventionen seien ungehört geblieben, also wendet sich der Traiskirchner SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler nun an die Öffentlichkeit: Auf Facebook und Twitter veröffentlichte er eine Videobotschaft, in der er ÖVP-Innenminister Gerhard Karner aufs Schärfste kritisiert.