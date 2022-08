"Weißer Abend" in Krems brachte über 1.000 Euro für guten Zweck

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause lud die Wein- und Genussboutique Weinhimmel wieder zum "White Evening" in die Untere Landstraße nach Krems. Rund 80 Gäste kamen ganz in Weiß gekleidet und nahmen an der langen Tafel in der Fußgängerzone Platz.

Sie genossen bei Musik und Vernissage einen kulinarischen Abend. Den Erlös von 1.100 Euro spendete Weinhimmel-Geschäftsführer Wolfgang Gänsdorfer an den städtischen Sozialfonds, mit dem die Stadt unbürokratisch und rasch im Notfall Hilfe leisten kann.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: