Wechsel unter SPÖ-Mandatarinnen im Kremser Gemeinderat

Seit 2017 war Sona Strummer Gemeinderätin für die SPÖ in Krems. Nun legte sie das Amt zurück.

Ihren Posten übernimmt jetzt nach der Angelobung durch Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) Barbara Kanzler. Die 46-Jährige ist gelernte Köchin und arbeitet als Küchenleiterin im Bundesschulheim Krems. Sie lebt in Rehberg, ist verheiratet und Mutter einer Tochter.