Gegen Parkverbot: Kremser Fleischer sammelt Unterschriften

Halb auf dem Gehsteig, halb auf der Fahrbahn parkten bis Anfang des Jahres noch Kunden der Kremser Fleischer Graf. Als dann die neuen breiteren Stadtbusse Fahrt aufnahmen, platzierte die Stadt Krems aber Poller vor der Fleischhauerei in der Herzogstraße, um Blockaden zu vermeiden.

Aufgrund des Unmuts der Geschäftstreibenden der Straße wurden die Poller wenige Wochen später wieder entfernt. Halten und parken blieb außer für Liefertätigkeiten dennoch verboten.