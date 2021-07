Kremser ÖVP fordert Antworten auf offene Fragen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Pandemie stellte die Politik auch auf kommunaler Ebene vor große Herausforderungen. Für die Kremser ÖVP ist es nun aber an der Zeit, sich wieder um die „vielen offenen Fragen und ungelösten Probleme in der Stadt zu kümmern“, wie sie am Dienstag in einer Aussendung klarstellten.

Darin richteten sie drei Fragen an Bürgermeister Reinhard Resch und dessen Partei (SPÖ) und forderten rasche Antworten und auch Handlungen.