Wachau: Stadttor von Dürnstein soll verkauft werden

Die Stadtmauer der Gemeinde Dürnstein in der Wachau führt, wenn man Richtung Süden geht, zur Donau, wenn man Richtung Norden schaut zur Burgruine Dürnstein. Dazwischen befindet sich das Stadttor, von der Ferne zu erkennen an dem quadratischen Turm. Das sogenannte Kremser Tor steht nun zum Verkauf.

Der Turm, der seit dem 15. Jahrhundert besteht, wird im Moment als Wohnung genutzt. Der Besitzer sucht für die Immobilie nun Interessenten. Wie etwa Johann Riesenhuber, Bürgermeister von Dürnstein: „Das ist eine historische Chance für die Stadtgemeinde den Turm, der vor langer Zeit wahrscheinlich im Besitz der Allgemeinheit war, zu kaufen.“

"Ungünstiger Zeitpunkt"

Das Angebot käme aber zu einem „denkbar ungünstigen Zeitpunkt“, wie es Riesenhuber formuliert, denn durch das Corona-bedingte Notbudget seien die finanziellen Mittel sehr beschränkt.

„Deshalb habe ich den Gemeinderat informiert und gefragt, ob sie sich vorstellen können, dafür andere Projekte zurückzustellen“, sagt Riesenhuber. Man werde das in der nächsten Sitzung besprechen. Auch wie man den Turm im Fall eines Kaufes betriebswirtschaftlich nutzen könnte, sei noch unklar. „Das ist noch Zukunftsmusik“, sagt Riesenhuber.