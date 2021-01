Kindergarten und Schule: Einschreibung in Krems heuer online

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Genauso wie das Coronavirus den Betrieb in den Kindergärten und Schulen geändert hat, ist auch die Einschreibung für das nächste Jahr heuer anders als üblich.

So findet die Einschreibung für die Landeskindergärten in Krems heuer ausschließlich online statt. Im Zeitraum zwischen 7. Jänner und 28. Februar werden Anmeldeformulare unter www.kremsbildet.at zur Verfügung stehen. Ob ihr Kind tatsächlich ab 6. September 2021 in den Kindergarten starten kann, erfahren die Erziehungsberechtigten auf schriftlichem Weg.

Taferlklassler

Auch die Schuleinschreibung findet heuer ohne persönlichen Kontakt zwischen Kindern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften statt. Eltern schulpflichtiger Kinder sollten einen Elternbrief und das Formular für die Anmeldung zum Schulbesuch mit der Post erhalten.