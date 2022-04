Wachau: Donauschiffe sind ab Mitte April wieder unterwegs

Ab 16. April hei√üt es in der Wachau wieder "Schiff Ahoi". Denn die Linien- und Ausflugsschifffahrt startet mit diesem Datum in die neue Saison auf der Donau. Zwischen Krems und Melk sind dann wieder zahlreiche Schiffe unterwegs und laden zu Wachau-Rundfahrten ein. Am Wochenende legen die Schiffe nicht nur an Stationen am Nordufer, sondern auch in Rossatz am S√ľdufer an.

Historisches an und auf der Donau

Seit Monatsanfang hat auch das Schifffahrtsmuseum in Spitz wieder t√§glich von zehn bis 16 Uhr ge√∂ffnet. Zu sehen sind hier zahlreiche Originalobjekte aus der Zeit, in der es noch keine Dampfschiffe gab. F√ľr den Transport an der Donau wurden damals h√∂lzerne Schiffe und Fl√∂√üe verwendet, die mit ihrer Ladung stromabw√§rts trieben. Am Bestimmungsort wurden diese meist zerlegt und das Holz verkauft.

Ebenfalls seit 1. April kann man bei Orth eine Rundfahrt auf der Donau mit einer sogenannten Tschaike machen. Dabei handelt es sich um einen originalgetreuen Nachbau eines Donauschiffes aus der Zeit um 1530, das mit dem Ruder betrieben wird. Sie fährt noch bis 31. Oktober jeden Sonn- und Feiertag um 14 und 15.30 Uhr. Weitere Infos zur Donauschifffahrt findet man hier.

