Schiffsbesatzung gesucht

18 bis 20 Ruderer sollen darin Platz haben und am 15. Juli – wenn es der TÜV zulässt – in Ingolstadt in die Donau stechen. Eine Besatzung aus 200 Freiwilligen in Römerkluft soll die „Danuvina Alacris“ dann bei der Verbindungsfahrt auf dem südlichsten Arm der Donau abwechselnd bis ins Donaudelta beim Schwarzen Meer lenken.

Täglich sollen 40 Kilometer zurückgelegt werden, Ruderer werden noch gesucht (www.donau-uni.ac.at). Im November soll das Römerschiff im Zielhafen einlaufen.

„In jedem Land entlang der Route wird es ein Fest geben, wenn die Römer kommen“, so Kaiser. In Österreich ist es für 30. Juli in Tulln geplant.

Nachdem die "Danuvina Alacris" den Donaulimes entlang gerudert ist, soll das Boot der Tourismusentwicklung in Städten entlang des einstigen Grenzwalls dienen und jedes Jahr in einen anderen Ort geschifft werden. Das Römische Schiff ist Teil des von der EU geförderten Projekts „Living Danube Limes“.