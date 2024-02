Stadtchef verabschiedet sich in Krems mit letztem Budget

Resch ging in den vergangenen elf Jahren als Bürgermeister einen konsequenten Weg des Schuldenabbaus. Man rechnet für das kommende Haushaltsjahr mit Einnahmen von 82,61 Millionen Euro in der Hoheitsverwaltung und 29,14 Millionen Euro in den Stadtbetrieben. Nun seien auch wieder größere Investitionen möglich – man wolle heuer rund 33 Millionen investieren. Bis zum Jahr 2028 sollen es 130 Millionen Euro sein. Dabei ist etwa die neue Badearena ein großer Punkt. Weiter wird heuer Geld in den Ausbau der Kindergärten und Bildungseinrichtungen sowie in die Errichtung von zusätzlichen PV-Anlagen fließen.