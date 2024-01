Kind in Hundebox gesperrt: Mutter wird Ende Februar Prozess gemacht

Der Fall eines Zwölfjährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, wird in sechs Wochen in Krems juristisch aufgearbeitet. Angesetzt sind am 26., 27. und 29. Februar insgesamt drei Prozesstage, teilte Ferdinand Schuster, Sprecher des Landesgerichts Krems, am Montag auf APA-Anfrage mit. Der 32-jährigen Hauptangeklagten wird u.a. versuchter Mord angelastet, einer möglichen Komplizin (40) fortgesetzte Gewaltausübung.

Vernachlässigt und gequält

Weitere Anklagepunkte in Bezug auf die Mutter des Buben sind Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen sowie Freiheitsentziehung. Für die 32-Jährige wurde seitens der Staatsanwaltschaft Krems so wie für die Zweitangeklagte die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt. Die Mutter bestreitet laut Verteidigerin Astrid Wagner den Vorwurf des versuchten Mordes. Die mutmaßliche Komplizin wird sich nicht schuldig bekennen, sagte ihr Rechtsanwalt Sascha Flatz Ende des Vorjahres.

