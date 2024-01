Mit sofortiger Wirkung: Kremser Stadtchef Resch legt Amt zurück

In den vergangenen Wochen gab es etliche Medienberichte über einen baldigen Rückzug von SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch aus der Politik. Wie berichtet, bestätigte der 69-Jährige den Rücktritt nun in einer Gemeinderatssitzung in Krems. Dieser sei mit 1. Februar 2024 gültig. Den Schritt mache er aus gesundheitlichen Gründen.

In seiner Rede warf Resch einen Blick zurück und bedankte sich unter anderem bei wichtigen Wegbegleitern. Er wurde bei seiner Rede durchaus emotional. „In meinen zwölf Jahren als Bürgermeister wurde viel geplant und umgesetzt. Wir haben viel gemeinsam geschafft.“ Immer wieder habe es kritische Situationen gegeben, wie etwa in Zeiten des Hochwassers oder während der Coronapandemie.