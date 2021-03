Soroptimisten Club Krems: "Frauen werden unterstützt"

Gegen Gewalt

Seit einigen Jahren wird die Kampagne „Stoppt Gewalt gegen Frauen“ als Projekt von Soroptimist International - so auch vom Kremser Club - unterstützt. Unter dem Motto "Orange The World" wurden auch in Krems Gebäude orange eingefärbt, um an das Thema zu erinnern.

Auch 2020 erstrahlten das Steiner Tor, der Pavillon im Stadtpark, die Marien Säule am Dreifaltigkeitsplatz und das Haus der Regionen in orangenem Licht. Sie gehören zu den sichtbaren Signalen für das Projekt "Stopp Gewalt gegen Frauen".