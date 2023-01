Skilifte am Jauerling nehmen nach Pause Betrieb wieder auf

Die Wetterlage in den letzten Wochen hat vielen Skigebieten zu schaffen gemacht. Weil weit und breit kein Schnee in Sicht war, musste am Jauerling der Liftbetrieb eingestellt werden. Auch die Skischule und die Skihütte waren seit den Weihnachtsferien geschlossen. Laut einer Aussendung kann der Betrieb ab Samstag teilweise wieder aufgenommen werden.

Vollbetrieb ab Mittwoch

Genauer gesagt werden Skikinderpark, Skischule, Skihütte sowie die S-Bar am kommenden Samstag und Sonntag wieder von 9.00 bis 16.00 Uhr geöffnet haben. Der Vollbetrieb mit Schlepplift und Flutlichtskifahren wird spätestens am 25. Jänner wieder möglich sein. Ob es bereits am kommenden Wochenende für die Wiederinbetriebnahme des Skilifts reicht, ist derzeit noch unklar. Die genaue Schneelage, sowie die aktuellen Öffnungszeiten sind auf www.jauerling.at zu finden.

Alle Nachrichten aus Krems und der Wachau jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER Krems-Newsletter: