Museum Krems sucht weiter nach Gegenständen aus der Zwischenkriegszeit

Objekte die Geschichten erzählen

Gesucht werden vor allem Objekte aus der Zwischen- und Nachkriegszeit (1918 bis 1955) und der Jahre des Zweiten Weltkriegs. Das können Dinge wie Kleidung, Fotos, Briefe oder Dokumente sein. Historikerin Ricarda Rea sichtet und dokumentiert alles was gebracht wird und führt Interviews mit den Besitzerinnen und Besitzern zu den Gegenständen. „Persönliche Geschichten machen die Objekte erst so richtig interessant. Sie helfen uns auch bei der historischen Einordnung.“, so Rea.

Das Museum kann per E-Mail unter museum@krems.gv.at oder telefonisch unter 02732-801 571 kontaktiert werden.

