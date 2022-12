Serbische Fans außer Kontrolle: Polizeieinsatz bei Handballspiel

"Ich bin noch immer von dem gezeichnet, was da gestern abgegangen ist", sagt Alexander Hofmann, Obmann des Handballvereins Krems. Nachdem es am Freitagabend bereits auf der Ottakringer Straße in Wien rundgegangen war, mussten die Polizeieinsatzkräfte am Samstagabend auch vor und während eines Handballspiels in Krems einschreiten: Dort hatten erneut serbische Sportfans randaliert.

Der österreichische Meister Förthof UHK Krems trat gegen Vojvodina Novi Sad an, es war das Hinspiel im European Cup. Doch schon vor dem Anpfiff zogen rund 70 Fans lautstark durch die Kremser Altstadt. Beim Spiel selbst in der Sporthalle eskalierte die Situation dann.