Satirische Kunst in Krems feiert 20-jähriges Jubiläum

2021 feiert das Karikaturmuseum Krems das 20-jährige Bestehen. Zum Geburtstag gibt es drei große Ausstellungen sowie zwei Exkurse mit insgesamt mehr als 800 Arbeiten von rund 75 Künstlerinnen und Künstlern. Damit sind im Jubiläumsjahr Originale aus über 100 Jahren satirischer Kunst zu sehen.

„Im Gegensatz zu 2020, als der Fokus auf dem Comic lag, widmen wir uns im Jubiläumsjahr der Zeichenkunst und schwerpunktmäßig außerdem starken Frauen in der satirischen Kunst“, so Gottfried Gusenbauer, künstlerischer Direktor des Hauses.

Schätze aus 20 Jahren

Erste neue Schau nach den drei aktuell noch laufenden Ausstellungen ist „Schätze aus 20 Jahren“ ab 21. Februar. Bis 30. Jänner 2022 präsentiert das Museum damit ein Best-of politischer Karikaturen und Bildgeschichten des Landes NÖ, das seit 2001 schwerpunktmäßig Bildsatiren und Illustrationen sammelt.

Ab 7. März gibt es dann „Volltreffer! Satirische Meisterwerke aus der Sammlung Grill“. Künstler wie Loriot, Paul Flora, Tatjana Hauptmann und Hans Reiser geben bis 1. November 2021 Einblicke in über 50 Jahre Sammelleidenschaft des Münchner Ehepaars Meisi und Helmut Grill. Kombiniert mit Werken von Tomi Ungerer, Hans Reiser, Borislav Sajtinac und Jean-Jacques Sempé aus den Landessammlungen NÖ.