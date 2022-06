Ruine Senftenberg: Verfahren wegen Brandstiftung eingestellt

Zu allen Tatorten in den Orten Grafenwörth, Michelhausen und Atzenbrugg (Bezirk Tulln), sowie Rohrendorf bei Krems und Mautern an der Donau (Bezirk Krems) habe der 22-jährige Angeklagte einen persönlichen Bezug, wie die Staatsanwaltschaft St. Pölten feststellte. Von Lokalen in denen der Österreicher einmal gearbeitet hatte bis zur KFZ-Werkstätte, die vor Jahren sein Moped repariert hatte, gelangten so ins Visier der Angeklagten. Demnach stieg das Duo vor ihrem Besuch der Ruine Senftenberg auch in das Elternhaus der Ex-Freundin des 22-Jährigen ein, wo sie Schmuck aus dem Zimmer der darin schlafenden Großmutter stahlen.

Flucht mit 150 Km/h und ohne Führerschein

Für den 22-Jährigen setzte es aufgrund seiner bisher leeren Strafregisterauskunft nur eine auf drei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Eine Geldstrafe in der Höhe von 3.240 Euro muss er aber bezahlen. Sein 20-jähriger Freund, der bereits vier Vorstrafen aufweist, muss nun für 21 Monate ins Gefängnis, wobei ihm 14 Monate bedingt nachgesehen werden.

Bereits seit April saß ein 20-jähriger Mittäter in U-Haft. Der einschlägig Vorbestrafte wurde wegen gewerbsmäßigem Diebstahl zu 24 Monaten Haft verurteilt, davon 16 Monate bedingt. Weiters wurde ihm die Gefährdung der körperlichen Sicherheit angelastet. Am Tag seiner Festnahme war er mit 150 km/h über eine Strecke von 50 Kilometern von der Polizei geflüchtet. Er besaß keine Lenkberechtigung, das Auto war nicht zugelassen. Der KURIER berichtete: