55-Jähriger verletzte sich bei Kletterunfall in Dürnstein schwer

Ein Kletterunfall am "Wachauergrat" in Dürnstein (Bezirk Krems) hat am Samstagnachmittag für einen 55-jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land mit schweren Verletzungen geendet. Der Oberösterreicher wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich von "Christophorus 15" am Tau aufgenommen und ins Landesklinikum Amstetten geflogen.