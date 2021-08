Ökostrom und Wärme aus der Region für Kremser Umland

Auch die zum Lokalaugenschein gekommene Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte die Notwendigkeit regionaler, sauberer und ökologischer Energieversorgung aus heimischen Ressourcen: „Bereits jetzt werden fast 40 Prozent der Haushalte der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit der sauberen Wärme aus Biomasse, wie Hackschnitzel, versorgt. Das Biomasseheizkraftwerk Krems unterstützt uns beim Ausstieg aus dem Öl und beim Ausbau der Erneuerbaren Energien, mit deren Hilfe wir seit 2015 100 Prozent des Strombedarfes in Niederösterreich decken können.“

30 Millionen Euro

Der Einsatz erneuerbarer Energien seit laut EVN insbesondere im Wärmebereich seit vielen Jahren von großer Bedeutung. So würden bereits heute mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie rund 70 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich betrieben. Etwa zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus Biomasse erzeugt. Auch in Krems orte EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz starke Nachfrage nach Naturwärme: "Mit dem modernen Biomasseheizkraftwerk können wir diesen Bedarf aus nachhaltigen Rohstoffen aus der Region decken und auch das immer noch anfallende Schadholz verwerten", so der Sprecher.

In Betrieb soll die neue Anlage dann mit Anfang 2023 gehen. Insgesamt wird Ökostrom für umgerechnet 15.000 Haushalte und Naturwärme für umgerechnet bis zu 30.000 Haushalte geliefert, die CO²-Einsparung belaufe sich auf rund 25.000 Tonnen pro Jahr. 30 Millionen Euro werden investiert. Die regionale Wertschöpfung durch Biomasse (inkl. Schadholz) aus der Region beläuft sich auf jährlich mehr als vier Millionen Euro.