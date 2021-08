Erste Sanierungsarbeiten bei Donaubrücke Mautern durchgeführt

Mit den ersten Erhaltungsarbeiten sei der Startschuss für einen voraussichtlich drei Jahre langen Prozess gefallen. "In der nächsten Bauetappe ist der Abbruch der Brückenpfeiler und eine Neuerstellung vorgesehen sowie eine Wiederverwendung der Ummantelungssteine des Bestandes", kündigt die Stadt in einer Aussendung an. Um den Verkehr aufrechtzuerhalten, werde bis 2023 eine Behelfsbrücke errichtet. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten der Donaubrücke selbst, was für 2024 bis 2026 geplant ist, werde die Behelfsbrücke wieder zurück gebaut.

Brücke unter Denkmalschutz

Generell soll das Erscheinungsbild der unter Denkmalschutz stehenden Brücke und somit auch die Fahrbahnbreite erhalten bleiben. Lediglich eine Verbreiterung des beidseitigen Geh- und Radweges auf 2,5 Meter ist geplant.

Eine Anhebung der Lastbeschränkung auf 16 Tonnen sei laut Stadt Krems bereits genehmigt worden. Durch die Sanierung verlängere sich die Lebensdauer der Brücke um mindestens 40 Jahre.