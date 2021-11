NÖ: Pizzen der Pizzeria Firenze sind die besten im Land

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vito Gianfreda kommt aus einer Familie von Gastronomen. Er hat ein Gespür für Menschen, die im Restaurant eine gute Zeit haben wollen. Und er hat ein Gespür für hervorragendes Essen. Daher wurde seine Pizzeria Firenze in Krems Stein beim Online-Voting des Magazins Falstaff zur besten in Niederösterreich gewählt.

Für den aus Apulien stammenden Italiener ist das ein „kleines Dankeschön“ seiner Gäste. Er hat lange genug an dem perfekten Teig gefeilt, verwendet ausgewählte Lebensmittel. Immer wieder wechselte er das Mehl, bis er zufrieden war. Zudem geht der Pizzateig mindestens 72 Stunden.