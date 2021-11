Feuerwehr Krems im Einsatz: Pkw-Lenker riss Straßenlaterne um

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am späten Abend des 28. Oktober kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Unfall in der Hafenstraße in Krems. Ein Lenker verlor die Kontroller über sein Fahrzeug und riss eine Straßenlaterne dabei zu Boden. Daher rückte die Freiwillige Feuerwehr Krems aus.