Neuaufstellung von NÖAAB nach "Vergasungs"-Sager in Krems

In der Badearena in Krems war es in der Vorwoche zu einem Eklat während einer Verteilaktion des Kremser ÖAAB (Österreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund) gekommen. Da diese nicht genehmigt worden sein soll, kam es dort zu Beschwerden. Als die Personen dann aus dem Bad verwiesen wurden - die NÖN berichtete zuerst - soll ein NÖAAB-Mitglied gesagt haben, dass „alte Leute eh alle vergast gehören“.

Neuwahlen beschlossen

Am gestrigen Montagabend wurde daraufhin eine Sondersitzung einberufen. Wie Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer des NÖAAB, bestätigt, wurde beschlossen, dass im Oktober neu gewählt wird.

