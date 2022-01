Neues Kremser Magazin verbindet Kunst und Wissenschaft

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Hochkomplexe Themen sollen einfach erklärt wiedergegeben werden. Das ist der Anspruch des neuen Online-Magazins Art & Science Krems – kurz ask. Kooperationspartner sind die Kremser Hochschulen und die großen Kunsteinrichtungen der Stadt.

ask blickt in unterschiedlichen Rubriken hinter die Kulissen, besucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wissenschaftseinrichtungen und berichtet, welche Arbeit dort passiert. Dabei wird auch Fragen auf den Grund gegangen, die man sich so vielleicht noch nicht gestellt hat: Etwa, was Leonardo da Vinci eigentlich ĂĽber Zahnanatomie wusste. Das Redaktionsteam bilden die Wissenschaftsjournalistin Astrid Kuffner sowie Nina Schedlmayer, deren Hauptaugenmerk auf Kunst liegt.

In der Rubrik „Im Rückspiegel“ werden Persönlichkeiten der Vergangenheit vorgestellt und erklärt, wie ihr Wirken bis heute das Geschehen in der Stadt prägt. Unter dem Namen „Special Places“ werden Orte mit einer ganz besonderen Atmosphäre in der Region vorgestellt. Man wolle ein breit gestreutes Publikum erreichen, hieß es bei der Präsentation. Projektträger ist die Stadt Krems. Das Magazin ist unter www.art-science-krems.at zu finden.