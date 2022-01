Neue Abfüllanlage bei Winzer Krems schafft 15.000 Flaschen

„Winzer Krems ist einer unserer Parade-Betriebe und ein internationales Aushängeschild für Niederösterreich. Mit dieser zukunftweisenden Investition setzt man in der Sandgrube 13 nicht nur Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Qualitätssicherung, sondern stärkt auch die heimische Wirtschaftsleistung massiv in diesen bewegten Zeiten“, so Danninger.

Kapazitätserhöhung ohne Bodenverbrauch

Das Konzept der neuen Anlage stammt von der deutschen Krones AG. Laut Aussendung der Winzer Krems stand unter anderem eine Kapazitätserhöhung im Vordergrund: Mit 15.000 Flaschen ist die neue Anlage um 20 Prozent leistungsfähiger. Für die neue Halle sei außerdem kein Grünland verbaut worden.

Bis 2023 stehen weitere Bauprojekt auf dem Programm: So sollen Keller, Weinabfüllung und Flaschenlager rundum erneuert werden. Für das Investitionsprogramm ist ein Budget von 37 Millionen Euro vorgesehen.