63 neue Wohnungen entstehen in Krems

Sechs Häuser mit insgesamt 63 Miet- und Eigentumseinheiten sowie drei Studios werden von Prisma und dem Projekt marena erreichtet. Künftige Mieter dürfen sich auf die Aussicht auf die umliegenden Weinberge unweit der Kremser Innenstadt freuen. Die Fertigstellung soll im Herbst 2023 erfolgen.

Spatenstich

Am 12. Jänner fand der Spatenstich im Beisein von Stadtrat Günter Herz, dem Geschäftsführer der Prisma Martin Nemeth, der Architektin Julia Wildfeuer und dem Baumeister Martin Diesner in der Kremstalstraße 75 statt.