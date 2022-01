Heiße Asche führte zu Brand im Wertstoffsammelzentrum in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Kurz vor 5 Uhr Früh wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stratzing alarmiert. Trotz der frostigen Temperaturen war im überdachten Grasschnittcontainer im Wertstoffsammelzentrum Mitte ein Brand ausgebrochen. Brandursache war heiße Asche. Sie war dort fälschlicherweise entsorgt worden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern.

Appell

„Immer häufiger kommt es durch falsch entsorgte, heiße Asche zu gefährlichen Situationen im Gras- und Strauchschnittbereich. Ich appelliere daher eindringlich, Asche immer in einem feuerfesten Kübel zum Auskühlen mehrere Tage im Freien zu lagern. Ausgekühlte Asche ist zu Hause zu entsorgen und keinesfalls im Sammelzentrum: Holzasche in der Biotonne, Koks- und Kohleasche im Restmüll“, so Abfallberater Günter Weixelbaum.

„Ich möchte mich bei der Freiwilligen Feuerwehr Stratzing für ihr engagiertes und rasches Handeln sehr herzlich bedanken. Damit konnten größere Schäden für den Gemeindeverband vermieden werden,“ sagt Gerhard Wildpert, Geschäftsführer des Gemeindeverbands Krems.