Überhitzter Kamin führte zu Dachstuhlbrand in Weißenkirchen

Die Herausforderungen waren groß als in Weißenkirchen in der Wachau Flammen aus einem Dachstuhl am 13. Jänner kurz vor Mitternacht schlugen. Denn die Zufahrt war beengt, es gab eine Ausweichmöglichkeit, zu wenig Wasser und der Weg war rutschig. Die Feuerwehren Weißenkirchen, Joching, Wösendorf, Dürnstein, Spitz, Weinzierl, Stixendorf und Nöhagen waren im Einsatz.