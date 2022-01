Kripo-Drohne ließ Waldviertler Drogenbande auffliegen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Es war am 30. April 2021, als ein Mann in Langenlois einen verdächtigen Punkt am Himmel entdeckte. Minuten später begannen hektische Telefonate und in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Wirtshauses brach plötzlich Unruhe aus. Vier Personen schafften kurz darauf säckeweise Cannabispflanzen fort.

Die Verdächtigen rund um Werner H. (34) hatten sich nicht getäuscht. Es war tatsächlich eine Drohne, die über dem Areal ihre Kreise zog. Was sie nicht wussten: Ermittler des Landeskriminalamtes NÖ hatten an diesem Tag das Fluggerät aufsteigen lassen, um eine optische Überwachung durchzuführen.