Kran musste Fahrzeug nach Crash in Krems bergen

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems klang das vergangene Wochenende nicht ruhig, sondern mit einem Unfall auf der B3 bei Stein aus. Gegen 23.30 Uhr waren zwei Pkws auf Höhe der Reisperbachtalstraße aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen und hatten sich verkeilt.

Unfallbeteiligte versorgt

Nach einer anfänglichen Alarmierung zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten konnte die Mannschaft nach Eintreffen aber schnell durchatmen. Keine der beteiligten Personen war eingeklemmt oder laut Feuerwehr "augenscheinlich ernsthaft verletzt".