Bergrettung Wachau war zum Jahreswechsel im Einsatz

Die milden Temperaturen zum Jahreswechsel haben viele Wanderer auf den Weg gelockt. Dafür musste auch die Bergrettung Wachau zu einigen Einsätzen ausrücken - jeweils im Bereich Seekopf.

Am 31. Dezember 2021 wurden die Einsatzkräfte am frühen Nachmittag zu einer gestürzten 58-Jährigen alarmiert, die zwischen Seekopf und Hirschwand zu Sturz kam. Dabei zog sie sich eine Knöchelfraktur am rechten Fuß zu. Der Bergrettungsarzt war zufällig privat in der Nähe des Unfallortes unterwegs und leistete erste Hilfe. Anschließend wurde die Verunfallte mittels Gebirgstrage über unwegsames Gelände zum Einsatzfahrzeug der Bergrettung transportiert und ins Kremser Spital gebracht.