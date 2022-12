Neuer Foto-Kalender: "Die Wachau hat in jeder Jahreszeit ihren Zauber"

Es gibt nur wenige, die die schönsten Plätze zum Fotografieren in der Region so gut kennen wie Gregor Semrad. Für seinen neuen Kalender stellte er wieder Fotos zusammen, die durch das ganze Jahr führen – im Bild oben das eingeschneite Weißenkirchen.

„Die Wachau hat in jeder Jahreszeit ihren Zauber. Man hat zwölf Monate Freude damit“, sagt der Fotograf. Langweilig wurde die Region Semrad übrigens noch nie.

Besonderheit

In seinem Beruf hat Semrad schon häufig in unterschiedlichen Teilen der Welt fotografiert. Langweilig wird ihm in der Region aber nie: "Die Wachau ist immer ergiebig. Ich finde immer neue Blickwinkel."

Semrads neues Werk ist im Papierhandel in Krems erhältlich.

