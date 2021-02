Neue künstlerische Leitung der Landesgalerie NÖ steht fest

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die neue künstlerische Leitung der Landesgalerie Niederösterreich steht fest. Die Niederösterreichische Kulturwirtschaft GesmbH (NÖKU) will sie kommende Woche präsentieren, bestätigte NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl am Freitag einen Bericht der Tageszeitung Die Presse.

25 Interessenten - 15 Frauen und zehn Männer - hatten sich für die Position beworben, berichtete Gessl. Die Stelle, die noch bis Ende des Jahres der Kunsthistoriker Christian Bauer bekleidet, ist auf fünf Jahre befristet und war deshalb wieder ausgeschrieben worden.