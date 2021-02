Landesgalerie NÖ auf Streifzug durch die heimische Kunstgeschichte

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Landesgalerie Niederösterreich in Krems zeigt ab 27. März mit "Auf zu Neuem. Drei Jahrzehnte von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz" einen Parcours durch die österreichische Kunstgeschichte.

Die Schau soll Aufschluss geben, wie Künstler von Egon Schiele, Richard Gerstl und Oskar Kokoschka über Ernst Fuchs und Arnulf Rainer bis zu Erwin Wurm, Eva Schlegel oder Brigitte Kowanz die zeitgenössische Bild- und Formensprache beeinflusst haben.

150 Werke aus Privatsammlungen

Einer Aussendung zufolge werden in Zehnerschritten "drei Abschnitte in den Fokus gerückt, die das Kunstschaffen des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt haben": die Schiele-Jahre von 1908 bis 1918, der Aufbruch nach dem Zweiten Weltkrieg sowie der Stilpluralismus der 1990er-Jahre. Etwa 150 Werke von 30 Künstlern aus wichtigen Privatsammlungen - wie etwa Rudolf Leopold und der Kollektionen Angerlehner, Liaunig, Zambo oder Infeld - stehen im Zentrum der Ausstellung. Zum Teil werden sie erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

In einer Werkschau mit exemplarischen Positionen der österreichischen Kunstgeschichte des vergangenen Jahrhunderts fehlen auch Hans Staudacher und Arik Brauer nicht. Die beiden kürzlich verstorbenen Künstler verbanden ihre Anfänge mit der "Stunde Null", so die Landesgalerie.