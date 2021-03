Neue Ausstellungen: Kulturelles Frühlingserwachen

Kunst im Freien

Auf Schritt und Tritt – und noch dazu kostenlos – kann man in Pöchlarn ab kommender Woche Kunst genießen und dem Coronavirus dabei ein Schnippchen schlagen. Am 1. April startet nämlich eine Neuauflage der Ausstellung „Der große Kokoschka“. Dabei werden überdimensionale Bilder des berühmten Sohnes der Stadt an Gebäudefassaden zu sehen sein.

Die Outdoor-Ausstellung lädt in frischer Luft zum Verweilen und zum Staunen ein. Alle gezeigten Bilder führen ihre Betrachter durch das „Leben und Werk des Ausnahmekünstlers“, sagt Kuratorin Anna Stuhlpfarrer. Zehn neue Werke sind montiert worden. Zwei Motive blieben von der ersten derartigen Open-Air-schau, die 2019 eröffnet wurde, hängen.

Ab 1. April werden das frühe Hauptwerk von den „Träumenden Knaben“, Bilder aus der Zeit Kokoschkas in Dresden, politische Bilder bis hin zum Doppelporträt mit seiner Frau Olga zu sehen sein. Pöchlarns Kulturstadträtin Barbara Kainz kündigte auch schon die nächste Ausstellung an. Im OK-Haus wird am 7. Mai die Schau „Aus der Perspektive eines Sammlers“ eröffnet.

Aufgrund der Covid-19-Verordnung sind die Ausstellungshäuser der Kunstmeile Krems von 1. April bis inklusive 6. April geschlossen.