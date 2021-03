Programm für Wachau-Festspiele präsentiert

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Es wird weiter geplant - ob Corona oder nicht. Und so präsentieren auch die Wachau-Festspiele Weißenkirchen das Programm für den heurigen Sommer.

Bereits im Juni soll es an zwei Wochenenden ein Warm-up geben. Die beiden Musicalstars Lukas Perman und Marjan Shaki bringen am 11. Juni "neben bekannten Melodien aus der Welt des Musicals" auch Lieder aus diversen anderen Musikgenres in die Wachau. Begleitet wird die Show von Erzählungen ihrer schönsten Bühnenanekdoten.

Kabarett

Am Tag darauf, 12. Juni, kommt Moderatorin Verena Scheitz mit ihrem Kabarett Scheitz schwätzt! an die Reihe. Das zweite Warm-up-Wochenende bestreiten Heinz Marecek und Reinhard Nowak.