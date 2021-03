Bewohnerin des Sozialzentrum Krems feiert 101. Geburtstag

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.



„Hoch soll sie leben“ hieß es vor Kurzem in dem SeneCura Sozialzentrum Krems Haus Brunnkirchen für ein ganz besonderes Geburtstagskind. Die Bewohnerin Johanna Pöll feierte ihren 101. Geburtstag und wurde von ihrer Familie und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beglückwünscht.

Torte und Blumen zum Wiegenfest

Dem Team des Sozialzentrums des Hauses sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, dem Geburtstagskind mit vielen kleinen Aufmerksamkeiten einen ganz besonderen Tag zu bereiten, heißt es seitens der SeneCura.

So wurde die Seniorin mit einer zweistöckigen Torte und einem bunten Blumenstrauß überrascht.

Was im Leben wirklich zählt

Auch die Familie und alle anderen Heimbewohnerinnen und -bewohner ließen es sich nicht nehmen, unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen der nun 101-Jährigen herzlich zu gratulieren.

„Wenn man älter wird, merkt man, worauf es im Leben wirklich ankommt: Gesundheit, Zufriedenheit und Menschen, die einen lieben. Es freut mich, dass so viele an diesem großen Tag an mich gedacht haben. Da macht das Älterwerden noch mehr Freude", freute sich Geburtstagskind Johanna Pöll über die Glückwünsche.

Nicht alle Tage wird jemand 101 Jahre

Für das Team des Sozialzentrums sei es eine sehr schöne Erfahrung, so besondere Geburtstage der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihnen gemeinsam zu feiern, so Doris Weber, Leiterin des Haus Brunnkirchen.

Schließlich erlebe man das ja nicht alle Tage. Feierlichkeiten dieser Art würden außerdem Schwung und Abwechslung ins Haus bringen und für einzigartige Momente im Pflegealltag sorgen, so Weber.

von Verena Huber