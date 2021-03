Wachau: Hoffen auf das Comeback der Fluss-Riesen

Bisher legten die internationalen Flusskreuzfahrtsschiffe am Hafenspitz an, während die Linien- und Ausflugsschiffe den hinteren Bereich des Altarmes am gegenüberliegenden Ufer ansteuerten. Dort gestaltete sich die Zufahrts- und Parksituation allerdings immer problematischer.

„Daher errichten wir am Hauptstrom der Donau einen Doppelponton, also eine schwimmende Schiffsanlegestelle, für die Linienschifffahrt und im Altarm eine neue Lände für Kabinenschiffe. „Durch die Verlegung der Linienschiffe aus dem Altarm kommt es dort zu einer spürbaren Beruhigung und die schwierige Verkehrssituation in der Pionierstraße wird gelöst“, sagt Danninger.