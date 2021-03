Die Marillenblüte lässt auf sich warten

Wegen der vorhergesagten Minusgrade für die Sonntagnacht mache er sich aber schon Sorgen: „Das ist das Einzige, wo wir aktuell zittern. Aber in dem Stadium, wo die Marillen jetzt sind, halten sie schon viel aus.“ Genau möchte sich Reisinger nicht festlegen, aber derzeit prognostiziert er die Marillenblüte erst für die erste Aprilwoche. „Wir hoffen auf eine halbwegs normale Ernte heuer.“ Ideal dafür wäre ein warmes, trockenes Blühwetter.

Ob die Marille aber nun ungeschoren davonkommt oder nicht, der Frühlingsbeginn wird in jedem Fall von Minusgraden, Frost und Schneefall begleitet. In der Nacht auf Sonntag gibt es in den Alpen strengen Frost. „Aber selbst in Wien und im östlichen Flachland ist mit Temperaturen bis zu minus 8 Grad zu rechnen“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. „Der Frühlingsbeginn könne kaum unpassender sein.“ Nur in der Südsteiermark könne man mit bis zu 5 Grad plus rechnen.

Ein Wetterwechsel ist aber bereits in Sicht. Spätestens ab der zweiten Wochenhälfte wird es mild. Am Donnerstag seien die Temperaturen laut Ubimet im ganzen Land zweistellig. Am kommenden Wochenende rechne man auch mit Sonnenschein, und am Palmsonntag könnte die 20-Grad-Marke geknackt werden.