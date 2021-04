Nach NS-Eklat in Krems: Mauthausen Komitee nimmt FPÖ-Entschuldigung an

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vor einigen Wochen beschlossen SPÖ, KLS sowie „Pro Krems“ bei einer Gemeinderatssitzung in Krems, die Maria-Grengg-Gasse in Margarete-Schörl-Gasse umzubenennen. Doch noch immer sorgt das Thema für Gesprächsstoff in der Stadt.

Denn damals hielt FPÖ-Mandatar Werner Friedl eine Rede, in der er nicht nur die Dichterin Grengg, die dem Nationalsozialismus nahe war, verteidigte, sondern auch Alexander Löhr.