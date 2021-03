Kremser Bürgermeister ließ Rede von FPÖ-Gemeinderat prüfen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In der letzten Sitzung des Kremser Gemeinderatssitzung wurde nach langer, emotionaler Diskussion die Umbenennung der Maria Grengg-Gasse in Krems beschlossen. Die Autorin und Dichterin sei dem NS-Gedankengut zu nahe, lautete der Vorwurf. Nun wird die Thematik in der heutigen Sitzung wieder eine Rolle spielen.