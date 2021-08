Mentoringprogramm: Suche nach dem großen Bruder

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Welchen Unterschied ein paar Stunden im Leben von Kindern ausmachen können, zeigt das Mentorenprogramm Big Brothers Big Sisters (BBBS). Der gemeinnützige Verein bietet Mentoring für Kinder und Jugendliche an. Neue Freiwillige, die Zeit mit Mädchen und Burschen verbringen wollen, werden nun in Krems gesucht.

Erwachsene nehmen sich bei dem Programm normalerweise für ihren „Bruder“ oder ihre „Schwester“ ungefähr einmal in der Woche Zeit, um etwas gemeinsam zu unternehmen. Einer davon ist der Kremser Klaus Hofmann, der seit einem Jahr für Marcel da ist.

„Er hat mentale Probleme und auch gewisse Schwierigkeiten in der Schule“, sagt Hofmann über den Neunjährigen. „Ich habe schon länger etwas gesucht, wo ich was zurückgeben kann. Als Kind habe ich mir selber immer einen großen Bruder gewünscht.“ So war das Programm die perfekte Lösung für den Kremser. „Mir macht das unheimlich Spaß.“ Das trifft offenbar auch auf Marcel zu. Er hat erst vor Kurzem darum gebeten, dass das Mentorenduo weiter miteinander Zeit verbringen darf.