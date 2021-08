Junge Weine und alte Fässer bei Lenz Moser in Rohrendorf

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Wein wächst und gedeiht schon seit jeher gut rund um die Weinkellerei Lenz Moser in Rohrendorf (Bezirk Krems-Land). Der Beginn der Erfolgsgeschichte des heute größten Qualitätsweinvermarkters Österreichs kann aber im Jahr 1849 festgemacht werden.

Was mit dem Erwerb von zehn Viertel (1,4 ha) Weingärten und einem Weinkeller vom Stift Melk begann, ist heute zu einem Unternehmen angewachsen, das allein im Vorjahr rund 14,5 Millionen Flaschen Wein produzierte. Rund 130 verschiedene Weinsorte, vom Sekt bis zum Dessert-Wein über reine Sorten und Cuvée, umfasst das Sortiment von Lenz Moser.