Ladendetektiv legte Dieben in Krems das Handwerk

Eine Ladendetektiv hatte am vergangenen Donnerstag zwei Männer in einem Kremser Geschäft beobachtet, als sie gerade diverse Gegenstände in ihrem Rucksack verstauten. Daraufhin ging eine Anzeige bei der Polizeiinspektion Krems ein. Beamte fuhren umgehend zum potenziellen Tatort.

Noch im Eingangsbereich des Geschäfts kontrollierten die Polizisten die beiden Beschuldigten, einen 32-Jährigen und einen 34-Jährigen. "Dabei konnten sie diverse hochpreisige alkoholische Getränke und Zubehör für Mobiltelefone bei den beiden vorfinden und sicherstellen", hieß am Dienstag von der Landespolizeidirektion NÖ. Die beiden Georgier wurden vorläufig festgenommen.

U-Haft für Diebesduo

Als die Polizisten schließlich auch das Fahrzeug der Beschuldigten durchsuchten, entdeckten sie weiteres Diebesgut wie alkoholische Getränke, Kleidung und Toilettenartikel. Wo diese Dinge gestohlen worden waren, ist noch unklar. Insgesamt hatte das Duo Diebesgut im Wert von etwa 2.000 Euro bei sich.

Der 34-Jährige war bei der Einvernahme teilweise geständig, der 32-Jährige war nicht geständig - beide wurden in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

