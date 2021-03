Krankenhaus verlassen: Demenzkranker Kremser abgängig

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Polizei in Niederösterreich sucht seit Samstagabend nach einem 58-jährigen Mann aus dem Bezirk Krems. Der Abgängige leidet an Demenz und hat am Abend das Krankenhaus Tulln, in dem er stationär aufgenommen war, verlassen. Bei der Suche kommen laut Polizeiangaben auch Suchhunde zum Einsatz.

Roter Pullover

Der Mann ist 1,87 Meter groß, schlank (rund 87 Kilogramm), hat blaue Augen und braune Haare. Zuletzt trug er einen roten Pullover, dunkelblaue Jeans und eine dunkelblaue Sporttasche.

Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizei wenden.